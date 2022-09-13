Тренер Алькараса: он был похож на спагетти, когда приехал в мою академию. Мышц не было

Бывшая первая ракетка мира и обладатель 16 титулов в одиночном разряде испанец Хуан-Карлос Ферреро, тренирующий чемпиона US Open Карлоса Алькараса, рассказал о первой встрече со своим подопечным.

«Ему пришлось много работать. Когда он приехал в мою академию, ему было 15 лет, он был похож на спагетти, очень худой. Нам пришлось работать. Очевидно, мы видели, что у него очень быстрые руки, очень быстрые ноги, но вообще нет мышц, ни на спине, ни на ногах. Но, очевидно, мы видели в нём что-то особенное», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.