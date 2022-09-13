Карлос Алькарас рассказал о своём лучшем матче на US Open – 2022

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, поделился эмоциями о своём самом лучшем матч на US Open – 2022.



«Лучший матч был против Янника Синнера, и лучшим моментом стал удар со спины по нему», – приводит слова Алькараса Marca.



Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

US Open – 2022 стал самым посещаемым турниром в этом году за всю его историю, ранее сообщила пресс-служба Открытого чемпионата США. По информации официального сайта турнира, соревнование посетили 776 120 человек.