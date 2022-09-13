Алькарас – первый за 6 лет игрок, завоевавший титул на US Open, отыгравшись с матчбола

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым за 6 лет игроком, которому удалось завоевать титул на Открытом чемпионате США, отыгравшись с матчбола.
Последний раз такое достижение было установлено Стэном Вавринкой. В 2016 году швейцарский теннисист в финале обыграл серба Новака Джоковича. Для Джоковича этот матч стал единственным в 2016 году, который он проиграл после победы в первом сете
Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финальном матче турнира представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
US Open – 2022 стал самым посещаемым турниром в этом году за всю его историю, ранее сообщила пресс-служба Открытого чемпионата США. По информации официального сайта турнира, соревнование посетили 776 120 человек.
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