Карен Хачанов опубликовал фотографию с сыном

Российский теннисист Карен Хачанов поделился новой фотографией в социальной сети. Спортсмен опубликовал снимок с сыном.
Фото: Из личного архива Карена Хачанова
«Воссоединился со своим мальчиком», — подписал фотографию Карен Хачанов в социальной сети.
Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
По ходу соревнований Карен победил Дениса Кудлу (США), Тьяго Монтейро (Бразилия), Джека Дрэйпера (Великобритания), Пабло Карреньо-Бусту (Испания) и Ника Кирьоса (Австралия).
Благодаря выступлению в Нью-Йорке Хачанов поднялся с 31-й строчки рейтинга ATP на 18-ю.
- 13 сентября 2022
-
11:14
-
11:09
-
10:11
-
10:10
-
09:49
-
09:24
-
09:08
-
09:01
-
08:38
-
08:07
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:01
-
06:19
-
05:33
-
00:51
-
00:28
-
00:28
-
00:14
- 12 сентября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:02
-
22:37
-
22:36
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
21:46
-
21:40
-
21:34
-
21:17
-
20:54