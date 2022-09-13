Карен Хачанов опубликовал фотографию с сыном

Российский теннисист Карен Хачанов поделился новой фотографией в социальной сети. Спортсмен опубликовал снимок с сыном.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

«Воссоединился со своим мальчиком», — подписал фотографию Карен Хачанов в социальной сети.

Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

По ходу соревнований Карен победил Дениса Кудлу (США), Тьяго Монтейро (Бразилия), Джека Дрэйпера (Великобритания), Пабло Карреньо-Бусту (Испания) и Ника Кирьоса (Австралия).

Благодаря выступлению в Нью-Йорке Хачанов поднялся с 31-й строчки рейтинга ATP на 18-ю.