Мартина Навратилова объяснила, почему Онс Жабер проиграла Иге Свёнтек в финале US Open
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова рассказала, почему, по её мнению, тунисская теннисистка Онс Жабер уступила польке Иге Свёнтек в финале Открытого чемпионата США. Жабер проиграла Свёнтек со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
По словам Навратиловой, Жабер нервничала, а Свёнтек в нужный момент показала свой лучший теннис.
«Самый важный момент неизвестности — насколько хорошо игрок справится с нервами в крупном финале. Онс нервничала и всё время догоняла её. А Ига показала свой лучший теннис, когда это было важнее всего.
Можно было видеть Игу в деле. Она ясно понимает то, что хочет сделать. И она сделала это», — приводит слова Навратиловой Tennis365.
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