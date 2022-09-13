Ига Свёнтек рассказала, как восприняла завоевание титула на US Open

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как восприняла то, что ей удалось завоевать титул на Открытом чемпионате США. По словам Свёнтек, которая в финале US Open обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6 (7:5), она сама удивилась своему титулу.

«Когда я приехала сюда, я была просто сосредоточена на обучении; и обучении не для этого турнира, а для будущих лет. Так что я не особо зацикливалась на результате здесь.

Я не ожидала многого, и это на самом деле помогло мне. Я не ожидала, что сыграю хорошо. Вот почему я была удивлена», — приводит слова Иги Свёнтек пресс-служба WTA.

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