Карлос Алькарас назвал свой самый большой страх
Поделиться
Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чего боится больше всего. По его словам, он опасается потерпеть неудачу в глазах близких.
«Чего боюсь? Неудачи. Это, наверное, один из моих страхов. Подвести многих людей.
В каком смысле? Не оправдать их ожиданий. Я уже выиграл турнир «Большого шлема», сейчас я номер один в мире, но, наверное, будут турниры, на которых я не смогу оправдать ожиданий, подведу людей, которые меня окружают. Что касается всех остальных, то их много, но я говорю о тех, кто мне близок. Это то, чего я больше всего боюсь», — приводит слова Карлоса Алькараса пресс-служба ATP.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
11:14
-
11:09
-
10:11
-
10:10
-
09:49
-
09:24
-
09:08
-
09:01
-
08:38
-
08:07
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:01
-
06:19
-
05:33
-
00:51
-
00:28
-
00:28
-
00:14
- 12 сентября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:02
-
22:37
-
22:36
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
21:46
-
21:40
-
21:34
-
21:17
-
20:54
Партнерский контент