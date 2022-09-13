Карлос Алькарас назвал свой самый большой страх

Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чего боится больше всего. По его словам, он опасается потерпеть неудачу в глазах близких.

«Чего боюсь? Неудачи. Это, наверное, один из моих страхов. Подвести многих людей.

В каком смысле? Не оправдать их ожиданий. Я уже выиграл турнир «Большого шлема», сейчас я номер один в мире, но, наверное, будут турниры, на которых я не смогу оправдать ожиданий, подведу людей, которые меня окружают. Что касается всех остальных, то их много, но я говорю о тех, кто мне близок. Это то, чего я больше всего боюсь», — приводит слова Карлоса Алькараса пресс-служба ATP.

23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс: