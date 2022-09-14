Ига Свёнтек назвала теннисистку, которой восхищается

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на просьбу назвать игроков, которыми она восхищается. Она назвала 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшую первую ракетку мира американку Серену Уильямс.

«На ум приходит Серена. Она уже столько лет является матерью. Деловая сторона её карьеры также впечатляет. В женском спорте никто не делал этого так, как она. Так что она, безусловно, является примером для подражания. И я действительно восхищаюсь ею за это», — приводит слова Свёнтек Vogue.

Напомним, 40-летняя Серена Уильямс закончила карьеру после US Open, где проиграла в третьем круге.

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