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Ига Свёнтек объяснила, за счёт чего Серена Уильямс доминировала в женском теннисе

Ига Свёнтек объяснила, за счёт чего Серена Уильямс доминировала в женском теннисе
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о доминировании в женском теннисе Серены Уильямс, которая 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема». Больше только у австралийки Маргарет Корт, которая в середине XX века 24 раза выигрывала мэйджоры.

«Давление? Мне кажется, что я не каждый раз могу им воспользоваться. Однако это то, что Серена действительно показала, как применять.

Она долгое время была на вершине, использовала давление и «устрашение», чтобы оставаться на вершине. Она довольно хорошо использовала это, чтобы её матчи складывались легче, особенно поначалу», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

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