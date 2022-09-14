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Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру

Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс дала понять, что в дальнейшем может возобновить карьеру. Ранее она завершила её после Открытого чемпионата США 2022 года.

В программе Джимми Фэллона её спросили, не может ли она повторить путь легендарного игрока в американский футбол Тома Брэди, который возобновил карьеру. Уильямс избежала прямого ответа, но дала понять, что не исключает этот вариант.

«Том Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила Уильямс.

На Открытом чемпионате США – 2022 Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

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