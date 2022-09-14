Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру
Поделиться
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс дала понять, что в дальнейшем может возобновить карьеру. Ранее она завершила её после Открытого чемпионата США 2022 года.
В программе Джимми Фэллона её спросили, не может ли она повторить путь легендарного игрока в американский футбол Тома Брэди, который возобновил карьеру. Уильямс избежала прямого ответа, но дала понять, что не исключает этот вариант.
«Том Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила Уильямс.
На Открытом чемпионате США – 2022 Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
12:29
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:01
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
-
08:15
-
08:08
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
06:05
-
05:45
-
01:10
-
00:27
-
00:19
-
00:08
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
22:56
-
22:36
-
22:29
-
20:59
-
20:25
Партнерский контент