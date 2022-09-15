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Тарпищев: у Федерера практически не было недостатков. С его уходом теннис теряет историю

Тарпищев: у Федерера практически не было недостатков. С его уходом теннис теряет историю
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера закончить карьеру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября.

«С игровой позиции у Федерера практически не было недостатков. Конечно, жалко. С его уходом теннис теряет историю. Человек выиграл 20 турниров «Большого шлема».

Роджер мог бы ещё играть, но травма колена. Думаю, что для тенниса он сохранится. Уверен, будет ещё играть по ветеранам, и мы его увидим. Но в спортивной профессиональной деятельности жалко, что уходят такие люди, которые служат примером для миллионов людей», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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