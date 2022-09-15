Кафельников — о завершении карьеры Федерера: считаю, что он задержался со своим решением

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Федерер является одним из величайших теннисистов мира. Конечно, то, что в последние три-четыре года Роджер не играл на регулярной основе, было для всех большим разочарованием. Завершение карьеры сейчас… Мое мнение субъективно, но считаю, что он немного задержался со своим решением. Это надо было делать раньше. И не где-нибудь, а именно на домашнем турнире в Базеле, перед родными и своими болельщиками. Но я думаю, что у него для этого есть определенные причины. Но рано или поздно это должно было случиться», — цитирует слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.