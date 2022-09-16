Серена Уильямс обратилась к Роджеру Федереру, который объявил о завершении карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс обратилась к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.
«Я хотела найти идеальный способ сказать это. Ты так красноречиво подвёл черту. Прекрасно сделано, как и вся твоя карьера.
Я всегда смотрела на тебя и восхищалась тобой. Наши пути всегда были так похожи, так похожи. Ты вдохновил миллионы людей, включая меня, и мы никогда этого не забудем. Я аплодирую тебе и с нетерпением жду всего, что ты сделаешь в будущем. Добро пожаловать в клуб пенсионеров. И спасибо за то, что ты есть, Роджер», — написала Уильямс в своих социальных сетях.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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