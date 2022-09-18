Видеообзор поражения Рыбакиной от Синяковой в финале турнира в Словении

Чешская теннисистка Катержина Синякова выиграла хардовый турнир категории WTA-250 в Портороже (Словения), в трёх сетах обыграв казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.
Синякова одержала победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Рыбакина — Синякова:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
По пути к трофею Синякова обыграла таких теннисисток, как итальянка Мартина Тревизан, британка Джоди Бёррэдж, итальянка Ясмине Паолини, немка Анна-Лена Фридзам. Елена же, в свою очередь, по пути к финалу обыграла немку Лауру Зигемунд, чешку Терезу Мартинцову, украинку Лесю Цуренко (отказ), румынку Ану Богдан.
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.
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