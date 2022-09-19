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Серена Уильямс показала впечатляющую фигуру в эффектном платье. Фото

Серена Уильямс показала впечатляющую фигуру в эффектном платье. Фото
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию в эффектном платье, сделанную в гостинице. На снимке можно оценить её фигуру.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Она проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

US Open — 2022 у женщин выиграла Ига Свёнтек, у мужчин — Карлос Алькарас.

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