Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев объяснил, как Даниилу Медведеву снова стать первой ракеткой мира

Шамиль Тарпищев объяснил, как Даниилу Медведеву снова стать первой ракеткой мира
Комментарии

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как россиянин Даниил Медведев может вернуться на первое место в рейтинге ATP. Медведев опустился на четвёртую строчку после US Open, где проиграл в четвёртом круге.

«Очень важно, что Даня наконец-то избавился от травм. Теперь ему нужно обрести стабильность в игре. Ту, которая была у него в начале сезона. Он сейчас показывает неплохой теннис, но уровень игры у него колеблется.

Прежде всего Медведеву нужно наладить стабильность подачи и действовать ближе к корту. Представьте себе, что происходит, если играть в трёх метрах за задней линией. Мяч летит лишних три метра в одну сторону, потом – в другую. Всё это дает соперникам лишнее время на подготовку. В обычной ситуации у них может быть один-два варианта для ответа, а сейчас – пять-шесть.

Медведев – очень быстрый теннисист, но этот аспект нивелирует его сильные стороны. Если он внесёт корректировку, играть ему станет легче. Ему нужно действовать как можно ближе к задней линии, идеально – в самом корте. Это будет доставлять соперникам максимальные неудобства и поможет Дане вернуться на первое место в мировом рейтинге», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

Драка на матче Джоковича, средний палец Медведева. Фанаты на US Open — самые невоспитанные Драка на матче Джоковича, средний палец Медведева. Фанаты на US Open — самые невоспитанные

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022