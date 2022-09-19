Шамиль Тарпищев объяснил, как Даниилу Медведеву снова стать первой ракеткой мира

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как россиянин Даниил Медведев может вернуться на первое место в рейтинге ATP. Медведев опустился на четвёртую строчку после US Open, где проиграл в четвёртом круге.
«Очень важно, что Даня наконец-то избавился от травм. Теперь ему нужно обрести стабильность в игре. Ту, которая была у него в начале сезона. Он сейчас показывает неплохой теннис, но уровень игры у него колеблется.
Прежде всего Медведеву нужно наладить стабильность подачи и действовать ближе к корту. Представьте себе, что происходит, если играть в трёх метрах за задней линией. Мяч летит лишних три метра в одну сторону, потом – в другую. Всё это дает соперникам лишнее время на подготовку. В обычной ситуации у них может быть один-два варианта для ответа, а сейчас – пять-шесть.
Медведев – очень быстрый теннисист, но этот аспект нивелирует его сильные стороны. Если он внесёт корректировку, играть ему станет легче. Ему нужно действовать как можно ближе к задней линии, идеально – в самом корте. Это будет доставлять соперникам максимальные неудобства и поможет Дане вернуться на первое место в мировом рейтинге», — цитирует Тарпищева Betonmobile.
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