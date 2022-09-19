Осака высказалась о том, кто может занять место Серены Уильямс в туре

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о том, кто может занять место завершившей карьеру Серены Уильямс в туре.
«Я вроде как перестала пытаться занять её место. Не думаю, что когда-нибудь кто-то сможет это сделать, потому что все люди уникальны. Мы все прокладываем свой собственный путь, и идем собственным путем, но я думаю, что всё то, что она сделала для спорта и за его пределами, просто невероятно.
С точки зрения тенниса я действительно думаю, что могу пойти в правильном направлении. Я чувствую себя хорошим игроком, моя база довольно солидна. Я могу только узнать больше о себе. Могу только надеяться, что буду продолжать в том же духе», — приводит слова Осаки Sportskeeda.
- 19 сентября 2022
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