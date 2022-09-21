Джон Макинрой обратился к Роджеру Федереру, который объявил о завершении карьеры

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой обратился к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце этой недели.

«Ты, очевидно, неподражаем. Я обожал смотреть, как ты играешь, и комментировать твои матчи — это было привилегией. Ты самый красивый игрок, которого я когда-либо видел на теннисном корте. А я боготворил Рода Лэйвера, так что это о чём-то да говорит.

Спасибо за всё, что ты сделал. Это всё, что я могу сказать. Твоя абсолютная любовь к игре охватывает всех нас. И у меня мурашки по коже, когда я это чувствую. Приятно было наблюдать за тобой последние 20 лет», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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