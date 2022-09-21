Джон Макинрой дал совет Роджеру Федереру и Серене Уильямс, объявившим о завершении карьеры

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой дал совет 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру и 23-кратной победительнице ТБШ Серене Уильямс. Ранее Федерер объявил, что уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера в конце этой недели, а Уильямс закончила карьеру после US Open.
По словам Макинроя, Федерер и Уильямс не должны менять своих решений.
«Они суперзвёзды, легенды, вольны делать всё, что захотят. Но, как по мне, когда объявляешь о завершении карьеры, необходимо уйти.
Иногда смотришь на других спортсменов, они возвращаются и думают: эй, я же хорошо играю, всё ещё могу победить. Конечно, мы хотим, чтобы они играли вечно. Но когда делаешь подобные заявления, правильно будет сказать: вот так всё должно закончиться. Думаю, это было бы лучше для всех заинтересованных сторон», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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