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«Ты делаешь меня самой счастливой». Паула Бадоса показала яркие фотографии с возлюбленным

«Ты делаешь меня самой счастливой». Паула Бадоса показала яркие фотографии с возлюбленным
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Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка выложила фотографии с возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. Сегодня, 22 сентября, Бетанкуру исполнилось 32 года.

«С днём рождения, Хуан. Спасибо за то, что делаешь меня самым счастливым человеком на свете», — подписала фотографии Паула.

«Спасибо, что рассказала мне, что такое любовь», — ответил Хуан в комментариях.

Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года.

Фото: из личного архива паулы бадосы

Фото: из личного архива паулы бадосы

Фото: из личного архива паулы бадосы

Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года, который проходил с 29 августа по 11 сентября, Паула Бадоса неожиданно проиграла во втором раунде.

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