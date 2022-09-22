«Ты делаешь меня самой счастливой». Паула Бадоса показала яркие фотографии с возлюбленным

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка выложила фотографии с возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. Сегодня, 22 сентября, Бетанкуру исполнилось 32 года.
«С днём рождения, Хуан. Спасибо за то, что делаешь меня самым счастливым человеком на свете», — подписала фотографии Паула.
«Спасибо, что рассказала мне, что такое любовь», — ответил Хуан в комментариях.
Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года.
Фото: из личного архива паулы бадосы
Фото: из личного архива паулы бадосы
Фото: из личного архива паулы бадосы
Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года, который проходил с 29 августа по 11 сентября, Паула Бадоса неожиданно проиграла во втором раунде.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 сентября 2022
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50
-
17:13
-
16:30
-
15:23
-
14:28
-
13:49
-
13:28
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
12:22
-
11:35
-
11:06
-
10:48