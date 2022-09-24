Циципас – о трогательном прощании с Федерером: люблю тебя всем своим сердцем

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в своих социальных сетях после того, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер попрощался с участниками команды Европы после матча парного разряда с испанцем Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера.

«Этот момент был бы невозможен, если бы Роджер не дал мне возможность помечтать. Этим моментом я обязан ему!

Люблю тебя всем своим сердцем», — написал Циципас в своём «твиттере», прикрепив к своему посту эмоджи в виде сердца.

Напомним, что в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.