Медведев — о Федерере: какая невероятная карьера!

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о завершении карьеры титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Трудно представить теннис без этой легенды. Какая невероятная карьера! Когда вы смотрите на статистику, цифры, титулы… это похоже на достижение невозможного. Удачи в следующей главе, Роджер», — написал Даниил Медведев в «Твиттере».

Напомним, в ночь на 24 сентября в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне состоялся матч в парном разряде. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, представляющие сборную Европы, уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.



Этот матч был последним в карьере швейцарского теннисиста. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил о завершении карьеры после этой игры.