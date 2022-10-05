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Андрей Рублёв рассказал, как проводит досуг между матчами

Андрей Рублёв рассказал, как проводит досуг между матчами
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как проводит досуг во время турниров в перерывах между матчами.

«Всё зависит от турнира и от времени. Иногда из-за плотности графика приезжаешь только к началу соревнований, поэтому не всегда хватает времени, чтобы даже потренироваться. У тебя есть полдня или день для тренировки, а потом уже начинаются матчи, и между играми уже особо не хочется куда-то выезжать. Думаешь о том, чтобы скорее прийти в отель и отдохнуть, так как накапливается напряжение и волнение. Хочется просто сосредоточиться на следующем матче, чтобы показать хорошую игру.

Но иногда, когда появляется свободное время, мы можем выйти с ребятами в ресторан, погулять в городе. Однажды мне удалось посетить шахматный турнир. Поэтому всё зависит от ситуации. В каких-то городах я уже много раз был и видел все достопримечательности, но, бывает, обходишь всё по второму кругу, когда идёшь, например, с тренером, который здесь впервые», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

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