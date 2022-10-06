Медведев — об игре в шахматы: Карен играет получше, с ним были тяжёлые партии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал об игре в шахматы, признавшись, что Андрей Рублёв и Карен Хачанов играют лучше него.
«Я начал играть немного после Галле, почему-то захотелось. Если честно, с восьми лет не играл. И так начал в этом приложении уроки смотреть. Но времени не хватает — есть игры, которые меня больше увлекают. Время на все игры не хватит. Не могу полностью заставить себя уйти в шахматы, изучать все комбинации, нарабатывать тактики. Поэтому на данный момент могу сказать, что Карен играет получше, с ним были тяжёлые партии. Наверное, если месяц займусь плотно шахматами, то выровняюсь по уровню с Андреем и Кареном. Женя Карловский играл, но принципиальных соперников нет, потому что с головой не мог уйти в шахматы», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
- 6 октября 2022
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