Стефанос Циципас прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в 1/4 финала в Астане
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (6-я ракетка мира), победивший Хуберта Хуркача (10) в четвертьфинале турнира в Астане, прокомментировал свой успех. Циципас обыграл Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 6:3.
«Да, он был ментально сложным. Были возможности в первом сете сделать брейки. И он нашёл свою игру, бил по линиям точно. Поэтому он их и избежал.
Игра на тай-брейке в первой партии — американские горки. Там потребовалась ментальная сила. Это мне помогло, поэтому мы не сыграли третий сет. Я много не думал, не думал, как будет дальше. Просто продолжал играть в свою игру», — передаёт слова грека корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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