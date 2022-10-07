Чесноков: полуфинал Медведев — Джокович в Астане достоин финала «Большого шлема»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Астане между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Медведев в четвертьфинале проиграл всего два гейма… Когда побеждаешь 6:1, 6:1, то тяжело сказать, что будет дальше. Но Медведев хорошо выступает в Астане. Думаю, матч Медведев — Джокович получится хорошим. Джокович соскучился по игре и по победам. В матче с Хачановым Новак сделал брейки тогда, когда нужно было. Я знаю Карена — он старался.



Что касается полуфинала, представляете, какой матч будет не только для Казахстана, но и для всего мира! Полуфинал Медведев — Джокович достоин финала «Большого шлема». Очень жалко, что они встречаются в полуфинале. Оба игрока находятся в хорошей форме. Медведев должен показать все свои способности, чтобы победить Джоковича. Даня — один из немногих, кто за последние три-четыре года обыгрывал Новака три или четыре раза», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.