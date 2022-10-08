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Дмитриева высказалась о снятии Медведева с матча с Джоковичем на турнире в Астане

Дмитриева высказалась о снятии Медведева с матча с Джоковичем на турнире в Астане
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о снятии российского теннисиста Даниила Медведева с полуфинального матча турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем.

«Играл Даня хорошо, на своём уровне, который мы привыкли видеть, когда он в форме. Они с Джоковичем играют в похожий теннис: очень мало выигрывают, но очень глубоко играют. Сложные соперники друг для друга. Хороший был матч настоящих бойцов. Жалко, что он так странно закончился. Даня фактически выиграл матч. А в итоге взял и отдал этот мяч с лёту», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале одолел россиянина Андрея Рублёва.

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