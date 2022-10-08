Дмитриева — о Медведеве: нельзя первой ракетке мира не уметь играть с лёта

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась об игре российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем.
«Нельзя первой ракетке мира не уметь играть с лёта. Медведев практически отдал матч. Он стоял у сетки, на носу у него был мяч и матчбол, а он дал в сетку. Мяч стопроцентно выигрышный. Если повторить ещё миллион раз такой момент, то он попадёт в корт. Не попасть в корт тут нельзя», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Даниил Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) после второго сета. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале одолел россиянина Андрея Рублёва.
- 8 октября 2022
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