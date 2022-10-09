Серб Новак Джокович тепло высказался об Астане

Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший турнир категории ATP-500 в Астане (Казахстан), высказался о городе.

«Рад, что вернулся в тур настолько успешно, несмотря на обстоятельства — ведь я не играл около трёх месяцев. Не уверен, что вернусь в следующем году в Астану — это настолько для меня ещё далеко, в будущем. Но в любом случае буду рад вернуться в Астану как турист ведь люди меня тут отлично и тепло встретили», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

В решающем матче турнира Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (3) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут. За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более $ 355 тыс.