Кафельников считает, что Джокович не возьмёт ещё 20 титулов и не сможет играть до 38 лет

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, российский теннисист Евгений Кафельников поделился мыслями о победителе турнира в Астане Новаке Джоковиче. На счету серба 90 титулов ATP. Рекордсменом по этому показателю является Джимми Коннорс с 109-ю победами на турнирах.

Экс четвёртая ракетка мира Брэд Гилберт высказал предположение, что Джоковичу удастся завоевать ещё 20 титулов ATP.

«Я думаю, Джокович установит рекорд по количеству титулов и выиграет ещё 20 турниров», — написал Гилберт в социальных сетях.

Кафельников ответил на комментарий Брэда Гилберта.

«Для этого ему нужно играть ещё как минимум три года, а это невозможно! Новаку нужно выиграть ещё 20 титулов, чтобы побить рекорд Коннорса. Это чертвоски много даже для Джоковича! Имейте в виду, что он не так часто играет турниры ATP-250 и ATP-500», — ответил Кафельников.

«Джокович очень молод, 35 лет, вероятно, он выиграет ещё два титула в этом году, тогда впереди ещё 3-4 сильных года», — заключил Гилберт.

Теннисисты с наибольшим количеством титулов ATP:



1) Джимми Коннорс (109).

2) Роджер Федерер (103).

3) Иван Лендл (94).

4) Рафаэль Надаль (92).

5) Новак Джокович (90).