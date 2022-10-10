Кафельников считает, что Джокович не возьмёт ещё 20 титулов и не сможет играть до 38 лет

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, российский теннисист Евгений Кафельников поделился мыслями о победителе турнира в Астане Новаке Джоковиче. На счету серба 90 титулов ATP. Рекордсменом по этому показателю является Джимми Коннорс с 109-ю победами на турнирах.
Экс четвёртая ракетка мира Брэд Гилберт высказал предположение, что Джоковичу удастся завоевать ещё 20 титулов ATP.
«Я думаю, Джокович установит рекорд по количеству титулов и выиграет ещё 20 турниров», — написал Гилберт в социальных сетях.
Кафельников ответил на комментарий Брэда Гилберта.
«Для этого ему нужно играть ещё как минимум три года, а это невозможно! Новаку нужно выиграть ещё 20 титулов, чтобы побить рекорд Коннорса. Это чертвоски много даже для Джоковича! Имейте в виду, что он не так часто играет турниры ATP-250 и ATP-500», — ответил Кафельников.
«Джокович очень молод, 35 лет, вероятно, он выиграет ещё два титула в этом году, тогда впереди ещё 3-4 сильных года», — заключил Гилберт.
Теннисисты с наибольшим количеством титулов ATP:
1) Джимми Коннорс (109).
2) Роджер Федерер (103).
3) Иван Лендл (94).
4) Рафаэль Надаль (92).
5) Новак Джокович (90).
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