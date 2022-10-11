Серена Уильямс вложила $ 3,3 млн в фирму в Нигерии

Serena Ventures, венчурная компания 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс, вложила $ 3,3 млн в нигерийскую компанию Stears Inc., занимающуюся анализом данных.
«Одна из основных причин, по которой я инвестировала в Stears, заключается не в том, что я люблю и высоко ценю Африку, а в том, что Stears стратегически продумала то, как расширить инвестиционное сообщество на континенте. Они знают о сложностях и имеют дело с данными и технологиями, и я искренне уважаю то, чем они занимаются», — приводит слова Серены Уильямс Bloomberg.
В 2019 году Stears создала первую в Нигерии систему, позволяющую следить за выборами в режиме реального времени.
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