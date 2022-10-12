Андрей Чесноков: выходит, Australian Open даёт благословение россиянам? Так быть не должно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал слова директора Открытого чемпионата Австралии Крейга Тайли. Ранее Тайли рассказал, что в настоящий момент ничто не мешает российским и белорусским теннисистам выступить на турнире, но лишь в нейтральном статусе, как требуют правила ATP и WTA.

«Получается, что Australian Open даёт благословение российским спортсменам участвовать в их турнире. Так быть не должно, каждый турнир должен благословение давать, что ли? Спорт должен быть вне политики.

Не знаю, побудят ли действия Australian Open другие мировые спортивные ассоциации к допуску наших атлетов до международных соревнований. Сейчас в последнее время всё так накалилось и обострилось, что тяжело давать какую-то оценку», — приводит слова Чеснокова Metaratings.

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