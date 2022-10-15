Де Минор рассказал свою историю, которая связана с его первым матчем на Australian Open

23-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор поделился своей историей, связанной с первой игрой на Australian Open.

«Моя история на Аustralian Open началась, когда я получил wildcard в 2017 году. На самом деле все началось с победы, когда я отыграл матчболы в пятисетовике против Геральда Мельцера на Шоу-корте 3. Это была одна из лучших атмосфер, которые я когда-либо испытывал, и, конечно же, тогда мечта сбылась. Вот что значило для меня – впервые сыграть на домашнем турнире «Большого шлема», в основной сетке, и одержать победу – это был просто сюрреалистический опыт. Вот здесь для меня всё и началось.

Очевидно, что на протяжении многих лет это были разные сюжетные линии, разные слоганы, но в конечном счёте я хочу с каждым годом становиться проходить по сетке всё дальше и, надеюсь, сделать из себя соперника», — цитирует де Минора официальный сайт турнира.