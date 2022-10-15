«Больше никаких игр». Давид де Хеа забавно поздравил Медведева с рождением дочери

Голкипер сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с рождением дочери.

«Больше никакой Rainbow six, бро, поздравляю», — написал испанец в социальных сетях, упомянув популярную компьютерную игру.

Также на событие в семье Медведева отреагировал немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер: «Поздравляю, счастлив за вас, ребята!»

Даниил и Дарья Медведевы поженились в 2018 году. На данный момент российский теннисист занимает четвёртую строчку рейтинга ATP. Медведев ещё не обеспечил себе место на Итоговом турнире, который пройдёт в ноябре, однако сыграет ли там Даниил в случае квалификации — неизвестно. На соревнованиях в Казахстане россиянин получил травму в матче с сербом Новаком Джоковичем.