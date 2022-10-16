Чесноков сравнил Рублёва с Агасси после победы на турнире в Хихоне

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва на турнире в Хихоне (Испания). В финале турнира Рублёв обыграл испанца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 6:3.



«Рублёв играет потрясающе, достаточно легко обыграл Корду. Тот не успевал по темпу. Как в своё время играл Агасси – мяч отскакивает, и сразу же идёт ответный удар. Иногда игрок играет, мяч отскочит, поднимается. А здесь как в пинг-понге. Игроки играют с полулёта. Рублёв давил темпом, а Корда не успевал. Поэтому и такой счёт. Достаточно комфортно выиграл.



Самый сложный матч Рублёв сыграл против Ивашко – прошёл тяжёлый психологический момент и раскрылся по ходу турнира. Сейчас он и в полуфинале, и в финале летал по корту», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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