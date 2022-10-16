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Феликс Оже-Альяссим выиграл второй из 11 финалов в карьере

Феликс Оже-Альяссим выиграл второй из 11 финалов в карьере
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13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл свой второй из 11 финалов в карьере.

Канадец выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), победив американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP). Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

По пути к трофею Феликс Оже-Альяссим обыграл таких теннисистов, как немец Оскар Отте, американец Брэндон Накашима и итальянец Лоренцо Музетти. Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс.

В этом году Оже-Альяссим выиграл турнир в Роттердаме (Нидерланды), который стал для него первым в карьере на уровне ATP. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:2.

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