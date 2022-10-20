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Серена Уильямс: я не на пенсии. Шансы на то, что я вернусь, очень высоки

Серена Уильямс: я не на пенсии. Шансы на то, что я вернусь, очень высоки
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс снова заявила о том, что она может вернуться на корт.

«Я не на пенсии. Шансы на то, что я вернусь, очень высоки. Вы можете прийти ко мне домой и увидеть, что у меня есть корт», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Ранее Серена Уильямс оказалась второй в топе самых востребованных спортсменов.

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