Серена Уильямс заявила, что готова принять вызов от мужчин в теннисе

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс иронично ответила на высказывание о том, что большинство мужчин уверены, что обыграют её в теннис.
Ведущий. «84% случайных мужчин уверенны, что смогут обыграть тебя в теннис».
Серена Уильямс (смеётся). «Ну в любой день я принимаю вызов. Пусть приходят ко мне домой, и я вынесу их по одному», — приводит слова Sportskeeda.
Напомним, ранее Уильямс объявила, что US Open — 2022 станет последним турниром в её профессиональной карьере. Американка проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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