Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в Техасе

Определились все теннисистки, которые примут участие на Итоговом турнире WTA в Техасе с 31 октября по 7 ноября.

Обладательницей последней путевки на эти престижные соревнования стала Мария Саккари. В субботу, 22 октября, гречанка переиграла представительницу России Веронику Кудерметову со счётом 6:1, 5:7, 6:4 и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Гвадалахаре. Этот результат позволил Марии квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.



Ранее место на этих соревнованиях себе обеспечили полька Ига Свёнтек, Онс Жабер из Туниса, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, француженка Каролин Гарсия, белоруска Арина Соболенко и россиянка Дарья Касаткина.

Итоговой турнир WTA проводится с 1972 года. В прошлом году чемпионкой этих соревнований стала испанка Гарбинье Мугуруса.