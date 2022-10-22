Тарпищев считает, что турнир легенд может состояться в этом году
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможном проведении турнира легенд. В мероприятии должны принять участие Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Мария Кириленко, Екатерина Макарова.
«Турнир легенд ещё может состояться в этом году. Его мы можем провести, но вопрос на какой арене и когда», — цитирует Шамиля Тарпищева ТАСС.
Турнир легенд должен был пройти в рамках Кубка Кремля, который планировали провести с 16 по 23 октября в Москве. Ранее Тарпищев заявил, что вместо Кубка Кремля пройдёт пять турниров для разных возрастных категорий с целью просмотра молодых игроков. Напомним, ранее Кубок Кремля исключили из официального календаря ATP.
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