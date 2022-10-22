Чесноков — о Кудерметовой: попадёт на следующий Итоговый, потенциал у неё есть

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова способна попасть на Итоговый турнир WTA в следующем году.
«Я считаю, то, что хотя бы одна россиянка попала на итоговый турнир, — это уже очень хорошо, нас там не было шесть лет, представляете, насколько это сложно? Жалко, что Кудерметовой немного не хватило, но она прогрессирует и с каждым годом играет всё лучше и лучше. Этот сезон был одним из её самых ярких в карьере, ничего страшного, что не попала на Итоговый, попадет в следующий, потенциал у неё есть.
Она обладает хорошей подачей и ударом с лёта, она является одним из сильнейших в мире парных игроков. Я думаю, что у неё всё есть, и попадание на Итоговый — это просто вопрос времени, у неё всё будет нормально. Ей нужна стабильность и ровность в игре, чтобы не было невероятных провалов», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Соболенко зажигательно танцует после квалификации на Итоговый:
- 22 октября 2022
-
19:48
-
19:36
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:07
-
17:44
-
17:36
-
16:53
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
14:44
-
14:14
-
13:43
-
13:22
-
12:41
-
12:24
-
11:52
-
11:37
-
11:13
-
10:50
-
10:12
-
09:54
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
07:25
-
06:27
-
05:57
-
02:33
-
01:59
-
01:15
-
00:54
-
00:28