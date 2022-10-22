Чесноков — о Кудерметовой: попадёт на следующий Итоговый, потенциал у неё есть

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова способна попасть на Итоговый турнир WTA в следующем году.

«Я считаю, то, что хотя бы одна россиянка попала на итоговый турнир, — это уже очень хорошо, нас там не было шесть лет, представляете, насколько это сложно? Жалко, что Кудерметовой немного не хватило, но она прогрессирует и с каждым годом играет всё лучше и лучше. Этот сезон был одним из её самых ярких в карьере, ничего страшного, что не попала на Итоговый, попадет в следующий, потенциал у неё есть.



Она обладает хорошей подачей и ударом с лёта, она является одним из сильнейших в мире парных игроков. Я думаю, что у неё всё есть, и попадание на Итоговый — это просто вопрос времени, у неё всё будет нормально. Ей нужна стабильность и ровность в игре, чтобы не было невероятных провалов», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Соболенко зажигательно танцует после квалификации на Итоговый: