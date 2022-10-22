Винус Уильямс рассказала, что ей особенно нравится в теннисных поединках

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс рассказала, что ей нравится в теннисных поединках.

«Мне очень нравится видеть, как кто-то разбивает ракетку, особенно играя против меня. Я чувствую себя, как будто я кукольный мастер. Знаешь, как будто я Джеппетто», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.

Напомним, 42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла. Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.

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