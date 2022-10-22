Винус Уильямс рассказала, что ей особенно нравится в теннисных поединках

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс рассказала, что ей нравится в теннисных поединках.
«Мне очень нравится видеть, как кто-то разбивает ракетку, особенно играя против меня. Я чувствую себя, как будто я кукольный мастер. Знаешь, как будто я Джеппетто», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
Напомним, 42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла. Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.
Соболенко зажигательно танцует после квалификации на Итоговый:
- 22 октября 2022
-
23:06
-
22:23
-
22:00
-
21:49
-
21:31
-
20:37
-
19:48
-
19:36
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:07
-
17:44
-
17:36
-
16:53
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
14:44
-
14:14
-
13:43
-
13:22
-
12:41
-
12:24
-
11:52
-
11:37
-
11:13
-
10:50
-
10:12
-
09:54
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
07:25
-
06:27