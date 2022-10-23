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Хольгер Руне под руководством Патрика Муратоглу выиграл трофей на первом же турнире

Хольгер Руне под руководством Патрика Муратоглу выиграл трофей на первом же турнире
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Этот трофей стал для него вторым в карьере и первым под руководством французского тренера Патрика Муратоглу. Руне 12 октября начал сотрудничество с бывшим тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», американки Серены Уильямс и нынешним наставником двукратной чемпионки ТБШ, румынки Симоны Халеп.

В финальном матче Хольгер обыграл пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4. По пути к трофею Руне обыграл бразильца Тьяго Монтейро, чилийца Кристьяна Гарина, британца Кэмерона Норри, австралийца Алекса де Минора.

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