Оже-Альяссим побеждает на втором турнире подряд. Корда же проигрывает 2-й финал за неделю

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге ATP).

Оже-Альяссим выиграл у Корды со счётом 6:3, 6:4. Для канадца этот триумф стал вторым за последние семь дней. 16 октября Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв в финале американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.

Себастьян Корда же, наоборот, терпит неудачу в финале двух турниров подряд. Неделю назад россиянин Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) расправился с Кордой в финальном матче турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания) со счётом 6:2, 6:3.