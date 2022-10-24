Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Серена Уильямс в экстравагантном образе энергично танцует за диджейским пультом

Видео: Серена Уильямс в экстравагантном образе энергично танцует за диджейским пультом
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях новое видео. На нём легендарная теннисистка в экстравагантном образе энергично танцует за диджейским пультом.

Ранее, на Открытом чемпионате США – 2022, 41-летняя Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

«Теперь Шарапова моя лучшая подруга». Как Серена прониклась симпатией к главной сопернице «Теперь Шарапова моя лучшая подруга». Как Серена прониклась симпатией к главной сопернице
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022