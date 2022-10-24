Видео: Серена Уильямс в экстравагантном образе энергично танцует за диджейским пультом
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях новое видео. На нём легендарная теннисистка в экстравагантном образе энергично танцует за диджейским пультом.
Ранее, на Открытом чемпионате США – 2022, 41-летняя Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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