«Я очень горжусь тобой». Муратоглу эмоционально обратился к Руне после завоевания трофея

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу обратился к своему подопечному, датчанину Хольгеру Руне, который в минувшие выходные завоевал первый трофей под руководством своего тренера.
«Я очень горжусь тобой, Хольгер. Тем, как ты играл на этой неделе, как справился с давлением в финале. Улучшения и корректировки, которые мы смогли внести в течение недели, помогли. По всем этим причинам я очень горжусь тобой.
Стефанос, я знаю, что это не тот результат, который ты хотел для себя, но поздравляю с удачным выступлением на этой неделе. Вы оба выделялись своим классом и честной игрой. Продолжайте вдохновлять окружающих вас людей. Сегодня у меня непростая позиция, но я так горжусь тем, что в финале оказались два игрока, сформировавшиеся в стенах моей академии! Вы, ребята — будущее», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.
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