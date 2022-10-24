«Я очень горжусь тобой». Муратоглу эмоционально обратился к Руне после завоевания трофея

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу обратился к своему подопечному, датчанину Хольгеру Руне, который в минувшие выходные завоевал первый трофей под руководством своего тренера.

«Я очень горжусь тобой, Хольгер. Тем, как ты играл на этой неделе, как справился с давлением в финале. Улучшения и корректировки, которые мы смогли внести в течение недели, помогли. По всем этим причинам я очень горжусь тобой.

Стефанос, я знаю, что это не тот результат, который ты хотел для себя, но поздравляю с удачным выступлением на этой неделе. Вы оба выделялись своим классом и честной игрой. Продолжайте вдохновлять окружающих вас людей. Сегодня у меня непростая позиция, но я так горжусь тем, что в финале оказались два игрока, сформировавшиеся в стенах моей академии! Вы, ребята — будущее», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.