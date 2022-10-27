Ольховский — об игре Медведева: уверенная победа, но Басилашвили сейчас находится в яме

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в матче первого круга турнира в Вене (Австрия), в котором его соперником был грузин Николоз Басилашвили.
«Я оцениваю его игру только с положительной точки зрения, он одержал уверенную победу сегодня. Нельзя сказать, что Медведев выиграл за счет какого-то одного элемента, Басилашвили сейчас находится в яме, поэтому матч был в одну калитку. С Домиником Тимом будет посложнее, тем более что он играет на домашнем турнире, но если он, Даниил, будет действовать чуть активнее, чем сегодня, я думаю, он выиграет», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Отметим, для Медведева этот матч был первым после травмы, которую он получил в ходе полуфинального поединка с сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане в начале месяца.
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