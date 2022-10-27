Юбэнкс — Серене Уильямс: уверен, что в миксте мы сможем выиграть несколько ТБШ

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс (137-й в рейтинге ATP) обратился к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшей первой ракетке мира, американской теннисистке Серене Уильямс с предложением играть вместе в миксте.
«Я хотел бы, чтобы она Серена Уильямс снова вернулась в теннис. Может быть, это будет игра в парном разряде, может быть, это смешанный парный разряд. Серена, позвоните мне, если игра в миксте — то, что вы хотите сделать. Я уверен, что мы можем выиграть несколько турниров «Большого шлема», — приводит слова Юбэнкса Sportskeeda.
Напомним, ранее Уильямс объявила, что US Open — 2022 станет последним турниром в её профессиональной карьере. Американка проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович в третьем круге. Однако после этого Уильямс заявляла о том, что она может вернуться.
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