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Винус Уильямс призналась, что ей нравится тренировать теннисистов

Винус Уильямс призналась, что ей нравится тренировать теннисистов
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс рассказала, что ей нравится ощущать себя в роли тренера.

«Я люблю учиться и люблю преподавать. Верите или нет, но я люблю тренировать начинающих теннисистов. Мне нравится тот момент, когда глаза людей загораются и они думают: «О, теперь я понимаю! Ты просто должна быть тренером», — приводит слова Уильямс Inc.com.

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга. На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.

Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.

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