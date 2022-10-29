Винус Уильямс призналась, что ей нравится тренировать теннисистов

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс рассказала, что ей нравится ощущать себя в роли тренера.
«Я люблю учиться и люблю преподавать. Верите или нет, но я люблю тренировать начинающих теннисистов. Мне нравится тот момент, когда глаза людей загораются и они думают: «О, теперь я понимаю! Ты просто должна быть тренером», — приводит слова Уильямс Inc.com.
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга. На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.
- 29 октября 2022
-
17:40
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:36
-
16:31
-
15:49
-
14:48
-
13:48
-
13:29
-
12:59
-
12:41
-
12:32
-
12:26
-
12:11
-
11:36
-
11:14
-
11:11
-
10:56
-
10:55
-
10:37
-
10:14
-
10:08
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:21
-
07:42
-
00:11
- 28 октября 2022
-
23:27
-
22:27
-
22:21
-
21:57
-
21:45