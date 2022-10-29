Феликс Оже-Альяссим прокомментировал разгромную победу над Алькарасом на турнире в Базеле

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В полуфинале канадец разгромил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 6:2.

«До этого матча игра Алькараса на турнире была очень близка к идеалу. Я отлично подавал. Остался всего один матч, это была фантастическая неделя, я играл в отличный теннис. Сегодня я обыграл лучшего игрока в мире. Потрясающая победа, я очень доволен своим уровнем и надеюсь, что смогу пройти весь путь», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

За титул в Базеле Феликс Оже-Альяссим сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6).